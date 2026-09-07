Informations pratiques

Exposition « Altar » dans le cadre de la Paris Design Week 2026 Samedi 19 septembre, 14h00 Bibliothèque Polonaise de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Dans le cadre de Paris Design Week 2026, l’Institut Bibliothèque Polonaise de Paris présente l’exposition Altar – Un dialogue entre patrimoine culturel et design polonais contemporain, une rencontre entre patrimoine historique et création contemporaine.

À travers une sélection d’œuvres du studio Palucki, l’exposition met en lumière les liens entre savoir-faire traditionnels, mémoire culturelle et innovation dans le design polonais actuel. En s’inscrivant dans la programmation internationale de Paris Design Week, Altar propose un dialogue inédit entre les collections de l’Institut et les pratiques contemporaines du design, révélant la manière dont le patrimoine continue d’inspirer les créateurs d’aujourd’hui.

Présentée à l’Institut Bibliothèque Polonaise de Paris à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, cette exposition invite le public à découvrir un patrimoine vivant, ouvert aux échanges internationaux et aux nouvelles formes de création.

Bibliothèque Polonaise de Paris 6 quai d’Orléans, 75004, Paris Paris 75004 Quartier Les Îles Paris Île-de-France +33 1 55 42 83 89 https://ibpp.eu/ https://www.facebook.com/shlp.bpp/;https://www.instagram.com/institut_bpp/;https://www.youtube.com/channel/UC03qQdpQRb8JA8_9hdKSacA La Bibliothèque Polonaise de Paris, haut-lieu de l’émigration polonaise depuis le milieu du XIXe siècle, est la plus grande institution culturelle représentant la Pologne hors les frontières de cet État. Elle s’est établie sur l’île Saint-Louis, en plein cœur de Paris, dans un magnifique immeuble du XVIIe siècle qui abrite des ouvrages et des archives de grande valeur, ainsi qu’une collection importante d’œuvres d’art. Entièrement rénovée et modernisée au début du XXIe siècle, la Bibliothèque Polonaise de Paris accueille les lecteurs et les chercheurs désireux d’approfondir leurs connaissances des relations franco-polonaises et de l’histoire de la Pologne. La Bibliothèque Polonaise dispose de nombreux souvenirs du plus grand poète romantique polonais du XIXe siècle, Adam Mickiewicz (Musée) et de l’illustre compositeur Frédéric Chopin (salon). Elle organise régulièrement des colloques et des conférences, des expositions et des concerts. Le patrimoine documentaire du XIXe siècle a été classé en 2013 par l’UNESCO et inscrit au registre »Mémoire du Monde ». Entrez dans le site de la Bibliothèque Polonaise de Paris et venez y découvrir ses trésors conservés depuis des décennies, dans un îlot de « polonité », au cœur de la Ville-Lumière. M1 Saint-Paul, M4 Cité, M7 Pont Marie

Exposition « Altar » dans le cadre de la Paris Design Week 2026

©IBPP