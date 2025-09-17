Exposition ALTER SUD TOGO, VOYAGE HUMANITAIRE Médiathèque Les tréseors de Tolente Plouguerneau

Médiathèque Les tréseors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Début : 2025-09-17

fin : 2025-11-07

Cette exposition photographique vous invite à découvrir la richesse humaine et culturelle du Togo. Chaque image témoigne de moments de vie simples et profonds, saisis lors d’un voyage humanitaire en octobre 2022 avec l’association Alter Sud. Des rues de Lomé aux villages les plus isolés, nous avons capturé des visages, des paysages et des émotions sincères. À travers nos photos, nous souhaitons partager la chaleur, la diversité et l’humanité de ce pays. .

Médiathèque Les tréseors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34

