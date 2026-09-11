Exposition AlUla, design d’un territoire vivant, Institut du monde arabe, Paris

Informations pratiques

Exposition AlUla, design d’un territoire vivant 19 et 20 septembre Institut du monde arabe Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Que signifie construire dans un désert sans en altérer le caractère naturel ? Comment créer du confort et du neuf sans menacer des écosystèmes fragiles ? Comment accueillir des visiteurs tout en restant respectueux des rythmes, des savoirs et des ressources locales ?

Pour chercher des réponses à ces questions, la Commission royale pour AlUla et AFALULA ont créé une résidence d’art et de design il y a cinq ans. Depuis 2021, cinq artistes et designers sont invités à participer chaque année à une résidence de recherche et d’expérimentation de trois mois à AlUla, suivie d’une phase de production, pendant laquelle ils développent des projets nourris par les savoir-faire locaux, les matériaux, les paysages et l’histoire du lieu.

AlUla connaît une transformation rapide, et la manière dont l’oasis évolue est essentielle. Le design constitue l’un des moyens les plus concrets par lesquels cette transformation prend forme, qu’il s’agisse des espaces publics, du design de produit ou de l’artisanat. Dans ce contexte, les résidences font le lien entre recherche et production.

Ce coup de projecteur sur AlUla à l’occasion du Prix du design arabe permet de retracer l’ensemble du processus créatif, depuis les premiers croquis et maquettes jusqu’aux prototypes, et, dans certains cas, jusqu’à la production commerciale de l’objet.

Institut du monde arabe 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris, France Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France +33140513838 http://www.imarabe.org https://twitter.com/imarabe;https://www.facebook.com/institutdumondearabe/;https://www.instagram.com/institutdumondearabe/ Le musée de l’IMA invite le visiteur à la découverte du monde arabe, par-delà les idées reçues, en lui présentant toute la diversité de ses cultures, ethnies, langues, confessions, depuis ses origines jusqu’à nos jours. La muséographie privilégie un dialogue entre des œuvres et des objets appartenant à des domaines rarement mis en regard : Archéologies antique et médiévale – Art et artisanat – Ethnographie – Création contemporaine

Ce parcours sur quatre niveaux du bâtiment, du 7e au 4e étage, s’articule autour de cinq thématiques : La naissance d’une identité, Des dieux à Dieu, Déambuler dans une ville arabe, Les expressions de la beauté, Le corps, soi et l’autre. Métro : Ligne 7, Jussieu ou Ligne 10, Cardinal Lemoine. Bus : Lignes 24, 63, 67, 86, 87, 89. Vélib’ : Stations n° 5020, n°5019, n°502. Parking : 1, rue des Fossés saint Bernard, 75005 Paris.

Que signifie construire dans un désert sans en altérer le caractère naturel ? Comment créer du confort et du neuf sans menacer des écosystèmes fragiles ? Comment accueillir des visiteurs tout en des …

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