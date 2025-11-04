Exposition Aluna, photographies d’Isabelle Boucry à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat

Exposition Aluna, photographies d’Isabelle Boucry à l’Escalier

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat

Début : 2025-11-04

fin : 2025-11-28

Plonger dans l’univers d’Isabelle Boucry, c’est entrer dans un monde invisible à l’œil nu, celui du minuscule et du merveilleux. À travers son objectif macro, la photographe capture la poésie discrète des plantes, des fleurs et des insectes qui les habitent.

Chaque cliché révèle une texture, une couleur, un mouvement que l’on ne perçoit pas toujours, et nous invite à ralentir pour observer autrement ce qui nous entoure.

Entre précision scientifique et sensibilité artistique, les œuvres d’Isabelle Boucry nous rappellent la beauté fragile du vivant, son ingéniosité et sa diversité infinie.

Cette exposition célèbre la nature dans ce qu’elle a de plus intime un pétale de fleur, la transparence d’une aile, la rosée accrochée à une tige.

Rencontre avec l’artiste le vendredi 14 novembre de 18h à 20h avec buffet et verre de l’amitié .

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 00 30 animation@lescalier87.org

