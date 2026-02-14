Exposition Amadeusz Popek – Paysages intimes

38 impasse du 26e R.I. Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2026-04-03 14:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Venu de Lublin, ville polonaise jumelée avec Nancy, l’artiste Amadeusz Popek présente une sélection de sérigraphies. Exposition organisée par l’association Nancy France-Pologne et les Ateliers du Canal, dans le cadre du Printemps franco-polonais. Entrée libre. Vernissage vendredi 3 avril à 18 h.

Né en 1977 à Lublin en Pologne, Amadeusz Jan Popek est un artiste plasticien et graveur polonais, enseignant-chercheur et maître de conférences HDR à la Faculté des Beaux-Arts de l’Université Marie Curie-Sklodowska à Lublin. Son œuvre s’inscrit principalement dans les domaines du dessin et de la sérigraphie, tout en faisant appel aux techniques traditionnelles de la gravure, notamment l’eau-forte et l’aquatinte. A travers une écriture graphique sensible et épurée, il explore la notion de paysage comme espace intérieur, mémoire et territoire intime. Son travail a fait l’objet de nombreuses expositions personnelles et collectives, et ses œuvres figurent dans des collections privées ainsi que dans des institutions artistiques, notamment au BWA de Bielsko-Biala et à la galerie Centrum de Nowa Huta à Cracovie. Parallèlement à sa pratique artistique, il réalise des illustrations pour des recueils de poésie, notamment de Jan Twardowski et Julian Kawalec, et publie des textes consacrés à la réflexion sur l’image, dont l’article De l’illustration à l’abstraction (2024).

Presque un an après la signature du traité de Nancy, le 9 mai 2025, c’est la cité ducale, marquée de l’empreinte de l’ancien roi de Pologne Stanislas Leszczynski, qui accueille l’artiste polonais Amadeusz Popek pour sa 41e exposition personnelle, et la 11e hors de Pologne. Il y dévoile un ensemble de plus de trente sérigraphies réalisées au cours de la dernière décennie avec une prédominance d’œuvres récentes. Entre rigueur du trait et élan onirique, l’exposition Paysages intimes nous convie à une exploration où la frontière entre la veille et le rêve s’efface pour laisser place à une mutation profonde du réel…

Vernissage le vendredi 3 à 18 h avec une performance au saxo alto de Serge Rozumek et une présentation de l’exposition par l’artiste.

Une master class sera également proposée dans l’espace d’exposition, animée par Amadeusz Popek et Dorota Szymanska, lundi 6 avril de 10 h à 12 h.

Accès facile réseau Stan ligne T1 (arrêt Division de Fer), puis 10 min à pied.Tout public

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38 impasse du 26e R.I. Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 61 72 08 75 nancy.france-pologne@laposte.net

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English :

From Lublin, a Polish town twinned with Nancy, artist Amadeusz Popek presents a selection of silkscreen prints. Exhibition organized by the Nancy France-Pologne association and Ateliers du Canal, as part of the Printemps franco-polonais. Free admission. Opening Friday April 3, 6 pm.

Born in Lublin, Poland, in 1977, Amadeusz Jan Popek is a Polish visual artist and printmaker, lecturer and senior lecturer at the Faculty of Fine Arts, Marie Curie-Sklodowska University, Lublin. His work is mainly in the fields of drawing and silk-screen printing, while drawing on traditional engraving techniques, notably etching and aquatint. Through a sensitive, uncluttered graphic style, he explores the notion of landscape as interior space, memory and intimate territory. His work has been the subject of numerous solo and group exhibitions, and can be found in private collections and art institutions, including the BWA in Bielsko-Biala and the Centrum de Nowa Huta gallery in Krakow. Alongside his artistic practice, he creates illustrations for poetry collections, notably by Jan Twardowski and Julian Kawalec, and publishes texts devoted to reflection on the image, including the article From illustration to abstraction (2024).

Almost a year after the signing of the Treaty of Nancy, on May 9, 2025, the ducal city, marked by the imprint of former Polish king Stanislas Leszczynski, welcomes Polish artist Amadeusz Popek for his 41st solo exhibition, and 11th outside Poland. The exhibition features over thirty silkscreen prints produced over the last decade, with a predominance of recent works. Between rigorous linework and dreamlike élan, the Intimate Landscapes exhibition invites us to an exploration in which the boundary between waking and dreaming is erased, giving way to a profound mutation of reality?

Opening on Friday 3 at 6pm, with an alto sax performance by Serge Rozumek and a presentation of the exhibition by the artist.

A master class will also be held in the exhibition space, led by Amadeusz Popek and Dorota Szymanska, on Monday April 6 from 10 a.m. to 12 p.m.

Easy access: Stan line T1 (Division de Fer stop), then a 10-minute walk.

L’événement Exposition Amadeusz Popek – Paysages intimes Nancy a été mis à jour le 2026-03-27 par DESTINATION NANCY