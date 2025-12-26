Exposition « Amazônia. Créations et futurs autochtones » Musée du Quai Branly – Jacques Chirac Paris Mercredi 14 janvier 2026, 16h00 sur inscription

L’Amazonie, célèbre pour sa forêt, est peuplée depuis au moins 9000 ans et s’étend sur 9 pays.

L’exposition Amazônia — Créations et futurs autochtones révèle un univers dynamique où le visiteur découvre des pièces historiques issues des collections du musée ou de collections privées et des œuvres créées par des artistes autochtones actuels : peintures, objets rituels, danses, chants, peintures corporelles, traditions. Vidéos, témoignages et récits permettent de découvrir un univers culturel d’une richesse incroyable, porté par les peuples autochtones d’Amazonie.

Dans cette exposition, traditions et expressions artistiques contemporaines se rencontrent pour offrir au visiteur une expérience unique. A ne pas manquer.

Date : Mercredi 14 janvier à 16h00 – Rendez-vous à 15h45 dans le hall d’entrée du musée.

Lieu : Musée du Quai Branly, 37 quai Branly – 75007 Paris

Conférencière : Danielle Doré-Petit

Prix : 35 € par personne

Correspondant : Martine Higonnet Ruault (HJF.69)

Musée du Quai Branly – Jacques Chirac 37, Quai Jacques Chirac 75007 PARIS



