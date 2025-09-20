Exposition Amazônia Musée d’Art Contemporain Montélimar

Musée d'Art Contemporain Espace Saint Martin Montélimar Drôme

Début : Lundi 2025-09-20

fin : 2025-01-04

2025-09-20

Le Musée d’art contemporain de Montélimar-Agglomération présentera l’artiste peintre brésilienne Dalva Duarte. Pour cette artiste, chaque parcelle du monde, chaque rencontre et chaque lecture l’inspire et nourrit sa création.

Musée d’Art Contemporain Espace Saint Martin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 46 arts.plastiques@montelimar.fr

English :

The Musée d’art contemporain de Montélimar-Agglomération will be presenting the work of Brazilian painter Dalva Duarte. For this artist, every part of the world, every encounter and every reading inspires and nourishes her creation.

German :

Das Museum für zeitgenössische Kunst von Montélimar-Agglomération stellt die brasilianische Malerin Dalva Duarte vor. Für diese Künstlerin ist jedes Stückchen Welt, jede Begegnung und jede Lektüre inspirierend und nährt ihr Schaffen.

Italiano :

Il Musée d’art contemporain de Montélimar-Agglomération presenta l’opera della pittrice brasiliana Dalva Duarte. Per questa artista, ogni parte del mondo, ogni incontro e ogni lettura la ispirano e alimentano la sua creazione.

Espanol :

El Museo de Arte Contemporáneo de Montélimar-Agglomération presenta la obra de la pintora brasileña Dalva Duarte. Para esta artista, cada parte del mundo, cada encuentro y cada lectura la inspiran y alimentan su creación.

