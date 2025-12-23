Exposition AMAZÔNIA Visite guidée pour adulte Place de Provence Montélimar

Exposition AMAZÔNIA Visite guidée pour adulte

Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar Drôme

Début : 2025-12-23 15:00:00

fin : 2025-12-30 16:00:00

2025-12-23 2025-12-30

Le Musée d’art contemporain de Montélimar-Agglomération présente jusqu’au 22 février 2026 l’artiste brésilienne Dalva Duarte.

Chaque parcelle du monde, chaque rencontre et chaque lecture inspire et nourrit la création de cette artiste.

Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 46 arts.plastiques@montelimar.fr

English :

The Musée d’art contemporain de Montélimar-Agglomération presents the work of Brazilian artist Dalva Duarte until February 22, 2026.

Every part of the world, every encounter and every reading inspires and nourishes this artist’s creation.

