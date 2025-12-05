Exposition Amboise mémoire ouvrière au féminin

42 Rue Rabelais Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2025-12-05

Du 5 décembre 2025 au 29 janvier 2026, le Café La Belle Poule propose une exposition Amboise mémoire ouvrière au féminin .

Du 5 décembre 2025 au 29 janvier 2026, le Café La Belle Poule propose une exposition pour clore le cycle Femme de Touraine et rendre hommage aux femmes qui ont contribué à établir la renommée des entreprises locales.

L’exposition est le résultat de plusieurs mois de recherches et collecte de témoignages par les adhérents du café.

Vernissage le 5 décembre 2025 à 18h30. .

42 Rue Rabelais Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 73 53 11 43 cotcot@labellepoule.org

English : Exhibition: ‘Amboise: Women’s Working Class Memories’

From 5th December 2025 to 29th January 2026, Café La Belle Poule is hosting an exhibition entitled ‘Amboise: women’s working-class memories’.

German :

Vom 5. Dezember 2025 bis zum 29. Januar 2026 findet im Café La Belle Poule die Ausstellung Amboise: mémoire ouvrière au féminin statt.

Italiano :

Dal 5 dicembre 2025 al 29 gennaio 2026, il Café La Belle Poule ospita la mostra Amboise: la memoria lavorativa delle donne .

Espanol : Exposición Amboise: memoria obrera femenina

Del 5 de diciembre de 2025 al 29 de enero de 2026, el Café La Belle Poule ofrece una exposición titulada Amboise: memoria obrera femenina .

L’événement Exposition Amboise mémoire ouvrière au féminin Amboise a été mis à jour le 2025-11-12 par OFFICE AMBOISE