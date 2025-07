Exposition Amédée Albi Crespin

Exposition Amédée Albi Crespin vendredi 8 août 2025.

Exposition Amédée Albi

56 espace Robert Marty Crespin Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-08

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Visite avec artiste de l’exposition temporaire.

Visite commentée de l’exposition avec Amédée Albi sur sa BD inspirée du « Livre des grands jours ». .

56 espace Robert Marty Crespin 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 16 53 ostaljeanboudou@gmail.com

English :

Visit with artist of the temporary exhibition.

German :

Besuch mit Künstler der temporären Ausstellung.

Italiano :

Visita alla mostra temporanea con un artista.

Espanol :

Visite la exposición temporal con un artista.

L’événement Exposition Amédée Albi Crespin a été mis à jour le 2025-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)