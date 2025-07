EXPOSITION AMES DU MONDE Montpellier

EXPOSITION AMES DU MONDE Montpellier vendredi 26 septembre 2025.

EXPOSITION AMES DU MONDE

Place Pétrarque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-26 2025-09-27 2025-09-28

Les images, prises aux quatre coins du globe, explorent la richesse de nos traditions, la beauté des instants ordinaires et la profondeur des liens universels.

Dans le cadre du What A Trip ! Festival.

Les images, prises aux quatre coins du globe, explorent la richesse de nos traditions, la beauté des instants ordinaires et la profondeur des liens universels.

“Âmes du Monde” n’est pas seulement une exposition c’est une réflexion, une célébration et un appel à la rencontre. Venez découvrir des fragments d’histoires, des visages qui parlent et des moments qui touchent l’âme.

Ensemble, explorons ce qui fait la richesse et la force de notre monde l’humanité dans sa plus pure expression.

Laissez-vous porter, laissez-vous toucher… et trouvez un écho de votre propre âme dans

celle des autres.

de 10h à 18h Vendredi et Samedi

de 10h à 16h Dimanche .

Place Pétrarque Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

The images, taken in every corner of the globe, explore the richness of our traditions, the beauty of ordinary moments and the depth of universal bonds.

German :

Die Bilder, die in allen Teilen der Welt aufgenommen wurden, erkunden den Reichtum unserer Traditionen, die Schönheit gewöhnlicher Augenblicke und die Tiefe universeller Verbindungen.

Italiano :

Le immagini, scattate ai quattro angoli del mondo, esplorano la ricchezza delle nostre tradizioni, la bellezza dei momenti ordinari e la profondità dei legami universali.

Espanol :

Las imágenes, tomadas en los cuatro rincones del planeta, exploran la riqueza de nuestras tradiciones, la belleza de los momentos ordinarios y la profundidad de los vínculos universales.

L’événement EXPOSITION AMES DU MONDE Montpellier a été mis à jour le 2025-07-29 par 34 OT MONTPELLIER