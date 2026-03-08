Exposition « Ames égarées » Maison de la bd Blois 7 avril – 20 juin Entrée libre

Présentation d’originaux de Frantz Duchazeau

En partenariat avec la galerie Barbier.

Frantz Duchazeau est né en octobre 1971 à Angoulême. Dessinateur et scénariste de bande dessinée, il débute sa carrière dans divers journaux et magazines comme _Spirou_ et _Mickey_. Passionné par les arts et particulièrement par la musique, il choisit d’explorer l’univers du blues. Son intérêt pour le génie graphique américain de cette période (1910-1950) a également renforcé ce choix.

Frantz Duchazeau continue d’explorer pour son sixième opus chez Sarbacane, _Bascoulard_, toujours en noir et blanc, l’âme des laissés-pour-compte, des vaincus magnifiques. !

Cette plongée graphique met en lumière les âmes égarées chères à Frantz Duchazeau. L’exposition explore l’univers de ses albums consacrés aux musiciens Robert Johnson et Meteor Slim. Elle s’ouvre également sur son nouveau livre dédié à Marcel Bascoulard, figure marginale et profondément tourmentée. Personnage étrange, il déambule dans les rues de Bourges. Tour à tour vêtu en clochard ou habillé en femme, il porte toujours avec lui un crayon et quelques feuilles, comme un besoin vital de créer.

Vernissage de l’exposition, en présence de l’auteur, le vendredi 10 avril à 18h30 à la Maison de la bd.

[https://www.maisondelabd.com/maison-de-la-bd/expos-temporaires-2025/1223-exposition-ames-egarees-frantz-duchazeau](https://www.maisondelabd.com/maison-de-la-bd/expos-temporaires-2025/1223-exposition-ames-egarees-frantz-duchazeau)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-07T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-20T17:30:00.000+02:00

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0254424922 bd.boum@orange.fr

Maison de la bd 3 rue des Jacobins 41000 BLOIS Centre Blois 41000 Loir-et-Cher



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