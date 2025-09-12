Exposition Amour La Rochelle

Exposition Amour La Rochelle vendredi 12 septembre 2025.

Exposition Amour

Salle de l’Oratoire 6 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-12 10:00:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

Date(s) :

2025-09-12

L’association GaspArt vous invite à découvrir sa nouvelle exposition collective autour du thème universel et intemporel l’Amour. Dans le cadre prestigieux de la Salle de l’Oratoire, plus d’une trentaine d’artistes et créateurs locaux.

.

Salle de l’Oratoire 6 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Exhibition Amour

The GaspArt association invites you to discover its new group exhibition on the universal and timeless theme of Love. In the prestigious setting of the Salle de l’Oratoire, more than thirty local artists and creators.

German : Ausstellug Amour

Der Verein GaspArt lädt Sie ein, seine neue Gruppenausstellung rund um das universelle und zeitlose Thema Liebe zu entdecken. In dem prestigeträchtigen Rahmen des Salle de l’Oratoire werden mehr als dreißig lokale Künstler und Kunstschaffende ausgestellt.

Italiano :

L’associazione GaspArt vi invita a scoprire la sua nuova mostra collettiva sul tema universale e senza tempo dell’amore. Più di trenta artisti e designer locali saranno in mostra nella prestigiosa Salle de l’Oratoire.

Espanol : Exposicion Amour

La asociación GaspArt le invita a descubrir su nueva exposición colectiva sobre el tema universal y atemporal del Amor. Más de treinta artistas y diseñadores locales expondrán en la prestigiosa Salle de l’Oratoire.

L’événement Exposition Amour La Rochelle a été mis à jour le 2025-07-17 par La Rochelle Tourisme