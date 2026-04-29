Exposition Anaïs Alric Égletons
Exposition Anaïs Alric Égletons lundi 11 mai 2026.
Égletons
Exposition Anaïs Alric
Rue Joseph Vialaneix Égletons Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-11
Découvrez la première exposition de l’illustratrice et autrice Anaïs Alric.
La nature et les animaux sont au coeur de son travail. Elle observe, s’imprègne, et essaie de traduire en images ce qu’ils lui font ressentir.
Ses illustrations sont colorées, vivantes et empreintes de douceur.
Elle peint à l’acrylique sur de grands formats, qui lui permettent de travailler avec un geste libre et ample, en mouvement.
Entrée libre .
Rue Joseph Vialaneix Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34
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English : Exposition Anaïs Alric
L’événement Exposition Anaïs Alric Égletons a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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