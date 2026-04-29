Égletons

Exposition Anaïs Alric

Rue Joseph Vialaneix Égletons Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-11

Découvrez la première exposition de l’illustratrice et autrice Anaïs Alric.

La nature et les animaux sont au coeur de son travail. Elle observe, s’imprègne, et essaie de traduire en images ce qu’ils lui font ressentir.

Ses illustrations sont colorées, vivantes et empreintes de douceur.

Elle peint à l’acrylique sur de grands formats, qui lui permettent de travailler avec un geste libre et ample, en mouvement.

Entrée libre .

Rue Joseph Vialaneix Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Anaïs Alric

L’événement Exposition Anaïs Alric Égletons a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières