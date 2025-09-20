Exposition « Anatomie comparée des espèces imaginaires » Musée et Parc Buffon Montbard

Exposition « Anatomie comparée des espèces imaginaires » 20 et 21 septembre Musée et Parc Buffon Côte-d’Or

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les dragons sont-ils des dinosaures? Dans quel groupe de mammifères classer Chewbacca? L’exposition Anatomie comparée des espèces imaginaires est l’occasion de considérer les créatures imaginaires comme réelles pour expliquer la méthode scientifique et développer l’esprit critique. Un parcours didactique qui mêle esprit scientifique et culture des mondes imaginaires.

Musée et Parc Buffon Rue du Parc Buffon, 21500 Montbard, France Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380925042 https://www.musee-parc-buffon.fr Le Musée Buffon est installé dans les anciennes écuries de Buffon, construites au XVIIIe siècle, dans le style des Orangerie de la même époque. Aménagé par Buffon au XVIIIe siècle, le parc est intimement lié à l’histoire du château des ducs de Bourgogne sur lequel il est construit.

