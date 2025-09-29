Exposition « Anatomie de la frite parfaite » Amiens
Exposition « Anatomie de la frite parfaite » Amiens lundi 29 septembre 2025.
Exposition « Anatomie de la frite parfaite »
23 Place Notre-Dame Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-29
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-09-29
A l’occasion de l’événement Amiens Show Patate, dans le cadre du Mois de l’alimentation, les étudiants de deuxième année de l’Ecole Supérieure d’Art et de Design d’Amiens exposent à l’Office de Tourisme.
Au programme du dessin, de la 3D et l’anatomie d’une frite parfaite.
Du lundi au samedi de 9h30 à 18h30 (18h d’octobre à mars) 0 .
23 Place Notre-Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 71 60 50 ot@amiens-metropole.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition « Anatomie de la frite parfaite » Amiens a été mis à jour le 2025-08-22 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS