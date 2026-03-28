Exposition André FABER

22 rue de l’Eglise Gorze Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 14:30:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-10

Le Musée de Gorze ouvre sa saison artistique en proposant une exposition de dessins humoristiques imaginés par André FABER.

A travers cette exposition, cet artiste mosellan nous invite à questionner la société et l’actualité.

Ancien journaliste, il a publié dans plusieurs journaux nationaux et régionaux des dessins éditoriaux ou politiques. Il s’exprime dans un style géométrique et très coloré.

Entrée libreTout public

0 .

22 rue de l’Eglise Gorze 57680 Moselle Grand Est +33 6 03 49 09 81 museedegorze57@gmail.com

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English :

The Musée de Gorze opens its artistic season with an exhibition of cartoons by André FABER.

Through this exhibition, this Moselle artist invites us to question society and current affairs.

A former journalist, he has published editorial and political cartoons in several national and regional newspapers. His style is geometric and highly colorful.

Free admission

L’événement Exposition André FABER Gorze a été mis à jour le 2026-03-28 par OT PONT A MOUSSON