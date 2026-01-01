Exposition André Hambourg Œuvres de jeunesse

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-24 10:30:00

fin : 2026-05-24 18:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Si André Hambourg (1909-1999) est surtout célèbre pour ses peintures de plages normandes, où il reprend le célèbre cadrage d’Eugène Boudin — deux-tiers de ciel pour un tiers de plage — son œuvre de jeunesse demeure moins connue.

Si André Hambourg (1909-1999) est surtout célèbre pour ses peintures de plages normandes, où il reprend le célèbre cadrage d’Eugène Boudin — deux-tiers de ciel pour un tiers de plage — son œuvre de jeunesse demeure moins connue.

Cadrage serré, composition dense, palette de couleurs sombres, sont les caractéristiques développées par le jeune artiste, dès 17 ans. Dès 1931, la figure commence à apparaitre au sein de son œuvre. Le peintre réalise des portraits de ses proches, mais aussi des nus, perfectionnant ainsi sa maîtrise volumes et corps vivants. Au fil des œuvre de jeunesse d’André Hambourg, se dessine également le Paris artistique de l’entre-deux-guerres. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition André Hambourg Œuvres de jeunesse

André Hambourg (1909-1999) is best known for his paintings of Normandy beaches, in which he used Eugène Boudin?s famous framing of two-thirds sky and one-third beach, but his early work is less well known.

L’événement Exposition André Hambourg Œuvres de jeunesse Deauville a été mis à jour le 2026-01-16 par OT SPL Deauville