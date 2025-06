Exposition André Hambourg « Sous les soleils de Provence » Deauville 5 juillet 2025 10:30

De Mougins à Saint-Rémy-de-Provence, en passant par Cannes et Eygalières, André Hambourg n’a cessé de sillonner le sud de la France.

Si le peintre découvre pour la première fois la Provence en 1929, c’est réellement après la Seconde Guerre mondiale, alors qu’il traverse une période humainement et artistiquement difficile, qu’il s’y installe pleinement. En quittant la capitale pour rejoindre le sud de la France, Hambourg retrouve une lumière proche de celle qui l’avait séduit au Maghreb. Saint-Rémy-deProvence et Mougins seront ses principales destinations. À Saint-Rémy, l’artiste fait l’acquisition de l’oliveraie peinte par Vincent Van Gogh, face à Saint-Paul de Mausole, menacée par un projet immobilier. Trente ans plus tard, il construit une maison-atelier d’où il peint ces mêmes oliviers. Ses toiles, exécutées en toute saison et à toute heure, lui permettent de renouveler lumière et composition.

English : Exposition André Hambourg « Sous les soleils de Provence »

From Mougins to Saint-Rémy-de-Provence, via Cannes and Eygalières, André Hambourg has never stopped criss-crossing the south of France.

Although the painter first discovered Provence in 1929, it was only after the Second World War, when he was going through a difficult period both humanly and artistically, that he fully settled there. On leaving the capital for the south of France, Hambourg rediscovered a light close to that which had seduced him in the Maghreb. Saint-Rémy-deProvence and Mougins were his main destinations. In Saint-Rémy, the artist acquired the olive grove painted by Vincent Van Gogh, opposite Saint-Paul de Mausole, threatened by a housing project. Thirty years later, he built a house-studio from which he painted the same olive trees. His canvases, painted in all seasons and at all hours of the day, enabled him to renew light and composition.

German : Exposition André Hambourg « Sous les soleils de Provence »

Von Mougins bis Saint-Rémy-de-Provence, über Cannes und Eygalières, war André Hamburg immer wieder in Südfrankreich unterwegs.

Obwohl der Maler die Provence erstmals 1929 entdeckte, ließ er sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als er eine menschlich und künstlerisch schwierige Zeit durchmachte, vollends dort nieder. Als er die Hauptstadt verließ, um nach Südfrankreich zu reisen, fand Hamburg ein Licht vor, das demjenigen ähnelte, das ihn im Maghreb verführt hatte. Saint-Rémy-de-Provence und Mougins werden seine Hauptziele sein. In Saint-Rémy erwirbt der Künstler den von Vincent Van Gogh gemalten Olivenhain gegenüber von Saint-Paul de Mausole, der von einem Bauprojekt bedroht ist. Dreißig Jahre später baute er ein Haus mit Atelier, von dem aus er die gleichen Olivenbäume malte. Seine Gemälde, die er zu jeder Jahreszeit und zu jeder Stunde malt, ermöglichen es ihm, Licht und Komposition zu erneuern.

Italiano :

Da Mougins a Saint-Rémy-de-Provence, passando per Cannes e Eygalières, André Hambourg ha attraversato il sud della Francia.

Sebbene il pittore abbia scoperto la Provenza per la prima volta nel 1929, è stato dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando stava attraversando un periodo difficile sia umanamente che artisticamente, che vi si è stabilito completamente. Lasciando la capitale per il sud della Francia, Hambourg riscopre una luce vicina a quella che lo aveva sedotto nel Maghreb. Saint-Rémy-deProvence e Mougins furono le sue principali destinazioni. A Saint-Rémy, l’artista acquista l’uliveto dipinto da Vincent Van Gogh, di fronte a Saint-Paul de Mausole, minacciato da un progetto edilizio. Trent’anni dopo, costruì una casa-studio da cui dipinse gli stessi ulivi. Le sue tele, dipinte in tutte le stagioni e a tutte le ore del giorno, gli permettono di rinnovare la luce e la composizione.

Espanol :

De Mougins a Saint-Rémy-de-Provence, pasando por Cannes y Eygalières, André Hambourg ha recorrido el sur de Francia.

Aunque el pintor descubrió la Provenza por primera vez en 1929, fue realmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando atravesaba un periodo difícil tanto humana como artísticamente, cuando se instaló plenamente en ella. Al abandonar la capital por el sur de Francia, Hambourg redescubrió una luz cercana a la que le había seducido en el Magreb. Saint-Rémy-deProvence y Mougins fueron sus principales destinos. En Saint-Rémy, el artista adquirió el olivar pintado por Vincent Van Gogh, frente a Saint-Paul de Mausole, amenazado por un proyecto de construcción. Treinta años más tarde, construyó una casa-estudio desde la que pintó los mismos olivos. Sus lienzos, pintados en todas las estaciones y a todas las horas del día, le permitieron renovar la luz y la composición.

