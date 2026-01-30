Exposition Andrew Erdos De la terre jaillit la lumière. Musée du Pavillon de Vendôme Aix-en-Provence

Exposition Andrew Erdos De la terre jaillit la lumière.

Du 07/02 au 14/04/2026 le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Du 15/04 au 24/05/2026 le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

sauf le 1er mai. Musée du Pavillon de Vendôme 32 rue Célony Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : Mardi 2026-02-07

fin : 2026-05-24

2026-02-07 2026-04-15

Le Musée du Pavillon de Vendôme invite pour le printemps l’artiste contemporain et maître verrier Andrew ERDOS dont la pratique singulière à la croisée de la sculpture et du design va inter-agir et entrer en résonance avec les collections du musée.

Près de la moitié des œuvres sera créée pour le lieu ; certaines réalisées in situ grâce à son four transportable qu’il a installé durant une semaine dans les jardins du Pavillon de Vendôme. Ces œuvres vont s’ancrer dans la terre et l’histoire de notre territoire, s’inspirant des strates géologiques, en référence à la montagne Sainte-Victoire ou aux œufs de dinosaures très présents dans la région aixoise.

Des pièces inédites réalisées pour l’occasion à partir de pièces de la Manufacture de Sèvres sur lesquelles Andrew interviendra avec de l’aluminium coulé et empreint de la veinure aléatoire du bois.

Un lustre magistral en hommage à Eileen Gray, créé avec Sophie Dries au sein de POUSH Hot Glass, à l’occasion du Salon des Nouveaux Ensembliers1 au Mobilier national prendra place dans le magistral escalier du pavillon.



Dans cet écrin du XVIIe siècle, luminaires, vases, sculptures et installations ponctueront les différents salons dans une alchimie de matières telluriques (verre, mica, anthracite, aluminium, porcelaine), magnifiées par la fusion, pour créer des vibrations miroitantes et colorées, de lumière, de transparence et d’opacité diffractant le temps de la création entre passé et présent.

Reconnu pour sa maîtrise technique et son inventivité, Andrew Erdos a été le plus jeune lauréat de la prestigieuse Commission Rakow du Corning Museum of Glass. À travers son œuvre, il interroge les rapports entre l’homme et son environnement, mêlant science, technologie, culture et nature dans une approche profondément contemporaine du verre. .

Musée du Pavillon de Vendôme 32 rue Célony Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 91 88 75 museedupavillondevendome@mairie-aixenprovence.fr

English :

The Musée du Pavillon de Vendôme welcomes contemporary artist and master glassmaker Andrew ERDOS this spring. His unique practice—blending sculpture and design—will interact with and resonate alongside the museum’s collections.

