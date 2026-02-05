Exposition Angel Art Mural L’Urbatypik Galerie Associative Landerneau

Exposition Angel Art Mural

L’Urbatypik Galerie Associative 4 rue Lafayette Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 14:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-03-13

L’Urbatypik Galerie Associative accueille Angel Art Mural.

Nous vous invitions à venir découvrir son univers autour des bestioles et des mondes magiques. Au travers d’une exposition, de live painting et d’ateliers.

Née a Nantes, Angel Art Mural vit actuellement en Bretagne, dans le Finistère près de Morlaix.

Aussi loin qu’elle s’en souvienne, elle a toujours été attirée par la couleur, le dessin, la peinture.

En 2011, Angel sort major de la formation de peintres en décors Murs Dec’ à Nantes.

Elle intègre ensuite l’équipe de peintres muralistes de l’entreprise A Fresco (Vienne 38) avec qui elle travaille pendant 6 ans sur une trentaine de chantiers de fresques monumentales de 100 à 1000m² en France ainsi qu’à l’étranger.

Durant cette période elle se spécialise dans la technique du trompe l’œil.

A partir de 2017, se lance en solo, ou en équipe avec d’autres peintres.

Durant une dizaine d’années elle a perfectionné sa technique en répondant à des commandes de trompe l’œil traditionnels.

Depuis 2022, Angel décline également son univers artistique personnel sur les murs.

Celui ci est très coloré, emprunt d’onirisme, très inspiré par la Nature, les dimensions symboliques, le monde organique.

A travers sa peinture, elle aime embellir, équilibrer, harmoniser, prendre soin.

Angel peint également des tableaux et divers autres supports, tout en passant par le graphisme, l’illustration, le tatouage, mais aussi le shiatsu, le soin énergétique, l’art thérapie, l’onirologie, qui influent fortement sur son univers artistique.

– Le vernissage, ouvert à toutes et à tous, aura lieu le vendredi 13 mars 2026 à partir de 18h30.

– Tout public.

– La galerie est ouverte du jeudi au dimanche inclus de 14h00 à 18h00.

– Jauge limitée à 20 personnes.

– Nous accueillons également les scolaires, sur réservation, en dehors des horaires d’ouverture habituels. .

L’Urbatypik Galerie Associative 4 rue Lafayette Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 88 02 83 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Angel Art Mural

L’événement Exposition Angel Art Mural Landerneau a été mis à jour le 2026-02-05 par OT LANDERNEAU DAOULAS