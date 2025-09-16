EXPOSITION ANGÉLIQUE MONTANÉ MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon

EXPOSITION ANGÉLIQUE MONTANÉ

MAISON DU CURISTE Cours des Quiconces Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2025-09-16 15:00:00

fin : 2025-09-30 19:00:00

2025-09-16

Aquarelles

Gourmande de nature, il m'a semblé évident de ne pas seulement déguster de délicieux gâteaux, mais aussi de les peindre. Lorsque j'ai découvert l'aquarelle en 2022, j'ai naturellement commencé par représenter ce qui m'inspirait le plus la pâtisserie. Quoi de plus esthétique qu'un gâteau soigneusement réalisé ? À travers ces douceurs, on peut voyager, rêver, découvrir d'autres cultures et traditions. J'espère que mes aquarelles sauront éveiller votre appétit… et votre imagination.

MAISON DU CURISTE Cours des Quiconces Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22 maison.du.curiste@mairie-luchon.fr

