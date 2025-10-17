Exposition Angélique O. Chaussée du Pays de Retz La Bernerie-en-Retz

Chaussée du Pays de Retz Bibliothèque Olympe de Gouges La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-10-21 10:00:00

fin : 2025-10-25 12:00:00

2025-10-21 2025-10-22 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-31

Venez découvrir l’exposition de Angélique O. à la bibliothèque de la Bernerie-en-Retz.

L’artiste pornicaise, autrice graphique, dessinatrice, formée aux Beaux-Arts de Cornouaille entre autres, vous fera découvrir l’étendue du talent qui se cache au bout de son crayon, empreint de magie enfantine et de fascination pour la nature.

Sa formation plurielle puise dans les techniques informatiques, la lithographie, la photographie, la création de décors vidéo, le cinéma d’animation, les illustrations, la réalisation de clips musicaux, etc.

Chaussée du Pays de Retz Bibliothèque Olympe de Gouges La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 06 25 89 bibliotheque.labernerie@gmail.com

English :

Come and discover Angélique O.’s exhibition at the La Bernerie-en-Retz library.

German :

Besuchen Sie die Ausstellung von Angélique O. in der Bibliothek von La Bernerie-en-Retz.

Italiano :

Venite a scoprire la mostra di Angélique O. alla biblioteca di La Bernerie-en-Retz.

Espanol :

Venga a descubrir la exposición de Angélique O. en la biblioteca de La Bernerie-en-Retz.

