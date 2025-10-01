Exposition » Angles de Vues » Place de l’Eglise Ébreuil

Place de l’Eglise Galerie des Charitains Ébreuil Allier

Début : 2025-10-01 14:30:00

fin : 2025-10-26 18:30:00

L’association » Art Belette » propose de découvrir différentes oeuvres sur le thème » Angles de Vues » telles que des portraits, des maquettes, de la peinture et de la photographie générale et animalière.

Place de l’Eglise Galerie des Charitains Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 26 04 10

English :

The « Art Belette » association offers a variety of works on the theme of « Angles de Vues », including portraits, models, paintings and general and wildlife photography.

German :

Der Verein « Art Belette » bietet die Möglichkeit, verschiedene Werke zum Thema « Blickwinkel » wie Porträts, Modelle, Malerei sowie allgemeine und Tierfotografie zu entdecken.

Italiano :

L’associazione « Art Belette » propone una serie di opere sul tema « Angles de Vues », tra cui ritratti, modelli, dipinti e fotografie generali e naturalistiche.

Espanol :

La asociación « Art Belette » ofrece un abanico de obras sobre el tema « Angles de Vues », que incluye retratos, modelos, pinturas y fotografía general y de naturaleza.

