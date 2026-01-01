Exposition Angoulême Bourg sur Palette Le Grand Off de la bande dessinée Fichtre Diantre Angoulême

Exposition Angoulême Bourg sur Palette Le Grand Off de la bande dessinée

Fichtre Diantre 17 rue Massillon Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 10:00:00

fin : 2026-01-31 19:00:00

Date(s) :

2026-01-29

Cette exposition vous plonge dans Angoulême Bourg sur Palette, une ville pleine de talents à collectionner !

.

Fichtre Diantre 17 rue Massillon Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This exhibition plunges you into Angoulême Bourg sur Palette, a city full of collectible talent!

L’événement Exposition Angoulême Bourg sur Palette Le Grand Off de la bande dessinée Angoulême a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême