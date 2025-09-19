Exposition : « Anima(ex) Musica » Centre d’Art Contemporain Auberive

Exposition : « Anima(ex) Musica » 19 – 21 septembre Centre d’Art Contemporain Haute-Marne

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Le Centre d’art contemporain de l’abbaye d’Auberive présente du 8 juin au 28 septembre 2025 l’exposition Anima(ex)Musica au 1er étage avec le bestiaire étonnant et utopique du collectif Tout reste à faire. Ces créatures animées et sonores, principalement inspirées des arthropodes, sont créées à partir d’instruments de musique hors d’usage. Au rez-de-chaussée est présentée une sélection de la Collection Volot avec des œuvres de Barbara d’Antuono, Nicole Bayle, Pierre Bettencourt, Myriam Mihindou, Jean-Luc Navette, Paul Rebeyrolle, Raphaëlle Ricol et Jean Rustin.

Centre d’Art Contemporain 1 Place de l’Abbaye, 52160 Auberive Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est Le Centre est consacré à l’art sous toutes ses formes : sculpture, peinture, dessin, cinéma, vidéo, photo, littérature et poésie. Il propose des expositions thématiques des œuvres de grands noms contemporains, tels que Rebeyrolle, Appel, Rustin, Gillet… (un artiste majeur par saison, entouré d’artistes méconnus). L’accueil d’enfants en atelier, des conférences…sont au programme également.

© Gwenola Guyot