Exposition Animal Sailev Torture Garden Le Havre

The Torture Garden accueille l’exposition Animal, une immersion dans l’univers pictural de Sailev où l’artiste interroge notre rapport à la nature, entre fusion et dualité…

Des créatures mi-humaines, mi-animales semblent émerger des ténèbres ou s’y fondre dans un jeu subtil de clair-obscur. Est-ce la nature qui se pare d’humanité, fugitive et recluse, ou bien la part animale qui sommeille en chacun de nous? Sailev explore la frontière ténue entre l’instinct et la raison, le sauvage et le civilisé, dans une esthétique où le réalisme des détails dialogue avec une symbolique profonde.

Également visibles dans cette exposition des toiles où l’artiste revisite le thème classique des vanités à travers le prisme du règne animal ainsi que des totems animaliers qui offrent une vision spiritualisée de la nature. Chaque animal incarne une force, une légende et la nature, ici, est tour à tour monumentale et survivante, victime et délicate.

Un rendez-vous à ne pas manquer!

Vernissage le vendredi 5 décembre à partir de 18h30 .

Torture Garden 35 Avenue Foch Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 47 10 39

