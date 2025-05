Exposition Animal – Au Temple Sedan, 24 mai 2025 07:00, Sedan.

Ardennes

Exposition Animal Au Temple 2, place Alsace Lorraine Sedan Ardennes

Début : 2025-05-24

fin : 2025-10-07

2025-05-24

Deux artistes de renomméee internationale pour cette exposition ou chacun questionne la question de notre rapport à l’animalité dans la représentation graphique. Wouter Berns venu des Pays-Bas nous propose dans un style proche de l’hyperréalisme des oeuvres qui empruntent au réalisme magique d’une réalité possible mais improbable. Matthieu Gauthier s’interesse aux à la faune sauvage et aux espèces menacées dans un style puissant et expressionniste Egalement: Peintures de Marc Colonna d’Istria, sculptures de Cedric Bonfanti, Paul Maulpoix et Sylvie Le-Treut.

Au Temple 2, place Alsace Lorraine

Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 6 86 75 80 88 alain.bozetti@galeriestacklr.com

English :

Two internationally renowned artists take part in this exhibition, each questioning our relationship with animality through graphic representation. In a style close to hyperrealism, Wouter Berns from the Netherlands presents works that borrow from the magical realism of a possible but improbable reality. Matthieu Gauthier focuses on wildlife and endangered species in a powerful, expressionist style. Also: Paintings by Marc Colonna d’Istria, sculptures by Cedric Bonfanti, Paul Maulpoix and Sylvie Le-Treut.

German :

Zwei international renommierte Künstler stellen in dieser Ausstellung die Frage nach unserer Beziehung zum Tierischen in der grafischen Darstellung. Wouter Berns aus den Niederlanden präsentiert uns in einem Stil, der dem Hyperrealismus ähnelt, Werke, die dem magischen Realismus einer möglichen, aber unwahrscheinlichen Realität entlehnt sind. Matthieu Gauthier beschäftigt sich in einem kraftvollen, expressionistischen Stil mit wilden Tieren und bedrohten Arten. Außerdem: Gemälde von Marc Colonna d’Istria, Skulpturen von Cedric Bonfanti, Paul Maulpoix und Sylvie Le-Treut.

Italiano :

Questa mostra presenta due artisti di fama internazionale, ognuno dei quali esplora la questione del nostro rapporto con l’animalità attraverso la rappresentazione grafica. Wouter Berns, olandese, utilizza uno stile vicino all’iperrealismo per creare opere che si rifanno al realismo magico di una realtà possibile ma improbabile. Matthieu Gauthier si concentra sulla fauna selvatica e sulle specie in via di estinzione con uno stile potente ed espressionista. Inoltre: dipinti di Marc Colonna d’Istria, sculture di Cedric Bonfanti, Paul Maulpoix e Sylvie Le-Treut.

Espanol :

Esta exposición presenta a dos artistas de renombre internacional, cada uno de los cuales explora la cuestión de nuestra relación con la animalidad a través de la representación gráfica. Wouter Berns, de los Países Bajos, utiliza un estilo cercano al hiperrealismo para crear obras que beben del realismo mágico de una realidad posible pero improbable. Matthieu Gauthier se centra en la vida salvaje y las especies en peligro de extinción con un estilo poderoso y expresionista. También: pinturas de Marc Colonna d’Istria, esculturas de Cedric Bonfanti, Paul Maulpoix y Sylvie Le-Treut.

