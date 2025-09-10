Exposition animalière de Marie Manogue Vallons-de-l’Erdre

Exposition animalière de Marie Manogue Vallons-de-l’Erdre mercredi 10 septembre 2025.

16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-09-10

fin : 2025-10-31

2025-09-10

Marie Manogue réalise des photos animalières depuis 2020 dans la campagne de Vallons-de-l’Erdre

Elle revient exposer à la bibliothèque Les mots passant pur la seconde fois. Ces photos montrent les animaux surpris dans leur quotidien: chevreuils, renardeaux, mésange, grèbe, oiseaux nocturnes… .

English :

Marie Manogue has been taking wildlife photos in the Vallons-de-l’Erdre countryside since 2020

German :

Marie Manogue macht seit 2020 Tierfotos in der Landschaft von Vallons-de-l’Erdre

Italiano :

Marie Manogue fotografa la fauna selvatica nella campagna di Vallons-de-l’Erdre dal 2020

Espanol :

Marie Manogue lleva desde 2020 haciendo fotos de la vida salvaje en el campo de Vallons-de-l’Erdre

