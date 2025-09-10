Exposition animalière de Marie Manogue Vallons-de-l’Erdre
Exposition animalière de Marie Manogue Vallons-de-l’Erdre mercredi 10 septembre 2025.
Exposition animalière de Marie Manogue
16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-10
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-09-10
Marie Manogue réalise des photos animalières depuis 2020 dans la campagne de Vallons-de-l’Erdre
Elle revient exposer à la bibliothèque Les mots passant pur la seconde fois. Ces photos montrent les animaux surpris dans leur quotidien: chevreuils, renardeaux, mésange, grèbe, oiseaux nocturnes… .
16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26
English :
Marie Manogue has been taking wildlife photos in the Vallons-de-l’Erdre countryside since 2020
German :
Marie Manogue macht seit 2020 Tierfotos in der Landschaft von Vallons-de-l’Erdre
Italiano :
Marie Manogue fotografa la fauna selvatica nella campagna di Vallons-de-l’Erdre dal 2020
Espanol :
Marie Manogue lleva desde 2020 haciendo fotos de la vida salvaje en el campo de Vallons-de-l’Erdre
L’événement Exposition animalière de Marie Manogue Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2025-08-11 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis