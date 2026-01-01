Exposition Animaux, ville et campagne par Marie-Ange Belorgey Le Villare Villers-sur-Mer

Exposition Animaux, ville et campagne par Marie-Ange Belorgey

Le Villare 26 Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-21 14:00:00

fin : 2026-01-28 17:00:00

2026-01-21

Dessins, peintures et photographies composent cette exposition consacrée au monde animal et aux paysages du quotidien. Marie-Ange Belorgey présente des chiens, chats et oiseaux croqués avec finesse, ainsi qu’une série photographique inspirée de Villers-sur-Mer, entre nature et espace urbain.

Un regard personnel et sensible sur l’environnement qui nous entoure, en écho au thème national de la Nuit de la Lecture. .

Le Villare 26 Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 51 65 villare@villers.fr

English : Exposition Animaux, ville et campagne par Marie-Ange Belorgey

Drawings, paintings and photographs make up this exhibition devoted to the animal world and everyday landscapes. Marie-Ange Belorgey presents finely sketched dogs, cats and birds, as well as a photographic series inspired by Villers-sur-Mer, between nature and urban space.

