Exposition animée : Le Roman Populaire vous connaissez ? Bibliothèque Bacqueville-en-Caux
mercredi 30 septembre 2026 · Bibliothèque · Bacqueville-en-Caux
Informations pratiques
Bacqueville-en-Caux
Exposition animée : Le Roman Populaire vous connaissez ?
Bibliothèque 65 place du général de Gaulle Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 09:00:00
fin : 2026-10-03 12:00:00
Date(s) :
2026-09-30 2026-10-03
Vous êtes passionné par l’Histoire de la Littérature, par les Grandes Sagas Populaires du XIXe siècle ? Jean-Paul GOMEL vous présente sa collection d’ouvrages pour se replonger dans cet univers romanesques dans les matinées du mercredi 30 septembre et samedi 3 octobre. .
Bibliothèque 65 place du général de Gaulle Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 13 71 bibliotheque-bacqueville@wanadoo.fr
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English : Exposition animée : Le Roman Populaire vous connaissez ?
L’événement Exposition animée : Le Roman Populaire vous connaissez ? Bacqueville-en-Caux a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Terroir de Caux