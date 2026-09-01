Exposition animée : Le Roman Populaire vous connaissez ? Bibliothèque Bacqueville-en-Caux

Informations pratiques

Bacqueville-en-Caux

Exposition animée : Le Roman Populaire vous connaissez ?

Bibliothèque 65 place du général de Gaulle Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 09:00:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-09-30 2026-10-03

Vous êtes passionné par l’Histoire de la Littérature, par les Grandes Sagas Populaires du XIXe siècle ? Jean-Paul GOMEL vous présente sa collection d’ouvrages pour se replonger dans cet univers romanesques dans les matinées du mercredi 30 septembre et samedi 3 octobre. .

Bibliothèque 65 place du général de Gaulle Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 13 71 bibliotheque-bacqueville@wanadoo.fr

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English : Exposition animée : Le Roman Populaire vous connaissez ?

L’événement Exposition animée : Le Roman Populaire vous connaissez ? Bacqueville-en-Caux a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Terroir de Caux