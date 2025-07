Exposition Anna Radecka Le Vieux Bourg Tréguennec

Le Vieux Bourg Chapelle de St Alour Tréguennec Finistère

Début : 2025-07-14 15:00:00

fin : 2025-08-18 19:00:00

2025-07-14

C’est la peinture et la sérigraphie qui constituent ses moyens d’expressions. La technique de l’huile lui permet de trouver des profondeurs jusqu’à l’apparition de non-dits. La sérigraphie et les expérimentations graphiques apportent les points, les pixels, les expressions plus nettes et tranchantes. Anna Radecka est une artiste d’origine polonaise qui vit et travaille en France depuis plus de 20 ans. En 2021, elle s’installe à Penmarch.

Vernissage le 18 juillet à 18 h. .

Le Vieux Bourg Chapelle de St Alour Tréguennec 29720 Finistère Bretagne

