Exposition Anne Bonnefon Jardins invisibles Place De l’église Les Baux-de-Provence

Du 02/10 au 15/10/2025 tous les jours de 10h à 18h. Place De l’église Galerie La Cure Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Jardins invisibles invite à explorer un univers poétique entre profondeur marine et ciel étoilé.

À travers peintures, gravures et cyanotypes, Anne Bonnefon révèle des paysages imaginaires inspirés de la nature et des nuits baussenques. Ses œuvres, créées à partir de pigments et matières récoltés dans les Alpilles, font dialoguer l’intime et l’immense. .

Place De l’église Galerie La Cure Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

English :

Jardins invisibles invites you to explore a poetic universe between the depths of the sea and the starry sky.

German :

Jardins invisibles lädt zur Erkundung eines poetischen Universums zwischen Meerestiefe und Sternenhimmel ein.

Italiano :

Jardins invisibles vi invita a esplorare un universo poetico tra le profondità del mare e il cielo stellato.

Espanol :

Jardins invisibles le invita a explorar un universo poético entre las profundidades del mar y el cielo estrellado.

