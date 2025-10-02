Exposition Anne Bonnefon Jardins invisibles Place De l’église Les Baux-de-Provence
Du 02/10 au 15/10/2025 tous les jours de 10h à 18h. Place De l’église Galerie La Cure Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-02 10:00:00
fin : 2025-10-15 18:00:00
2025-10-02
Jardins invisibles invite à explorer un univers poétique entre profondeur marine et ciel étoilé.
À travers peintures, gravures et cyanotypes, Anne Bonnefon révèle des paysages imaginaires inspirés de la nature et des nuits baussenques. Ses œuvres, créées à partir de pigments et matières récoltés dans les Alpilles, font dialoguer l’intime et l’immense. .
Place De l’église Galerie La Cure Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com
English :
Jardins invisibles invites you to explore a poetic universe between the depths of the sea and the starry sky.
German :
Jardins invisibles lädt zur Erkundung eines poetischen Universums zwischen Meerestiefe und Sternenhimmel ein.
Italiano :
Jardins invisibles vi invita a esplorare un universo poetico tra le profondità del mare e il cielo stellato.
Espanol :
Jardins invisibles le invita a explorar un universo poético entre las profundidades del mar y el cielo estrellado.
L’événement Exposition Anne Bonnefon Jardins invisibles Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme des Baux de Provence