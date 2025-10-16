EXPOSITION ANNE CAMBIS Torreilles

EXPOSITION ANNE CAMBIS

2 Avenue François Arago Torreilles Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-16 16:00:00

fin : 2025-10-26 19:00:00

2025-10-16

Exposition de l’artiste Anne Cambis, artiste membre de l’association Pont des Arts.

2 Avenue François Arago Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Exhibition by artist Anne Cambis, member of the Pont des Arts association.

German :

Ausstellung der Künstlerin Anne Cambis, Künstlerin und Mitglied des Vereins Pont des Arts.

Italiano :

Mostra dell’artista Anne Cambis, membro dell’associazione Pont des Arts.

Espanol :

Exposición de la artista Anne Cambis, miembro de la asociación Pont des Arts.

