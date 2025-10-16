EXPOSITION ANNE CAMBIS Torreilles
EXPOSITION ANNE CAMBIS Torreilles jeudi 16 octobre 2025.
EXPOSITION ANNE CAMBIS
2 Avenue François Arago Torreilles Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-16 16:00:00
fin : 2025-10-26 19:00:00
2025-10-16
Exposition de l’artiste Anne Cambis, artiste membre de l’association Pont des Arts.
2 Avenue François Arago Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Exhibition by artist Anne Cambis, member of the Pont des Arts association.
German :
Ausstellung der Künstlerin Anne Cambis, Künstlerin und Mitglied des Vereins Pont des Arts.
Italiano :
Mostra dell’artista Anne Cambis, membro dell’associazione Pont des Arts.
Espanol :
Exposición de la artista Anne Cambis, miembro de la asociación Pont des Arts.
