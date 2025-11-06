Exposition Anne Immelé Pl. de la 2ème Division de Cavalerie Lunéville

Exposition Anne Immelé

L’exposition rassemble plusieurs séries photographiques explorant les liens entre la famille, le jardin et le soin — qu’il s’agisse de prendre soin des siens ou de la terre. La série Les Jardins du Riesthal montre l’évolution d’un jardin familial. Au fil des années, la parcelle est passée d’un terrain nu à une oasis accueillant une grande variété de plantes. La nature y a été en partie laissée libre d’agir, permettant ainsi aux plantes vagabondes et sauvages de cohabiter avec les plantes cultivées. Présentées en séquences, ces photographies cherchent à faire ressentir l’instant présent à travers une multiplicité de micro-récits.

English :

The exhibition brings together several photographic series exploring the links between family, garden and care whether it’s a question of taking care of one’s own or of the earth. The series Les Jardins du Riesthal shows the evolution of a family garden. Over the years, the plot has evolved from a bare piece of land into an oasis, home to a wide variety of plants. Nature has been left to its own devices, allowing vagrant and wild plants to coexist with cultivated ones. Presented in sequences, these photographs seek to convey a sense of the present moment through a multiplicity of micro-narratives.

Free admission.

German :

Die Ausstellung umfasst mehrere Fotoserien, die die Verbindung zwischen Familie, Garten und Pflege erforschen ob es sich nun um die Pflege der eigenen Familie oder der Erde handelt. Die Serie Les Jardins du Riesthal zeigt die Entwicklung eines Familiengartens. Im Laufe der Jahre hat sich die Parzelle von einem kahlen Stück Land zu einer Oase entwickelt, die eine Vielzahl von Pflanzen beherbergt. Die Natur wurde zum Teil freigelassen, so dass wilde und umherstreifende Pflanzen mit den Kulturpflanzen zusammenleben konnten. Die in Sequenzen präsentierten Fotografien versuchen, den gegenwärtigen Moment durch eine Vielzahl von Mikroerzählungen erfahrbar zu machen.

Freier Eintritt.

Italiano :

La mostra riunisce una serie di serie fotografiche che esplorano i legami tra la famiglia, il giardino e la cura, sia che si tratti di prendersi cura di se stessi che della terra. La serie Les Jardins du Riesthal mostra l’evoluzione di un giardino familiare. Nel corso degli anni, l’appezzamento si è trasformato da un pezzo di terra spoglio in un’oasi che ospita una grande varietà di piante. La natura è stata lasciata a se stessa, permettendo alle piante vaganti e selvatiche di coesistere con quelle coltivate. Presentate in sequenza, queste fotografie cercano di trasmettere il senso del momento presente attraverso una molteplicità di micro-narrazioni.

Ingresso libero.

Espanol :

La exposición reúne varias series fotográficas que exploran los vínculos entre la familia, el jardín y el cuidado… ya se trate del cuidado de los suyos o de la tierra. La serie Les Jardins du Riesthal muestra la evolución de un huerto familiar. A lo largo de los años, la parcela ha pasado de ser un terreno desnudo a convertirse en un oasis que alberga una gran variedad de plantas. La naturaleza ha sido abandonada a su suerte, permitiendo que plantas vagabundas y silvestres coexistan con plantas cultivadas. Presentadas en secuencias, estas fotografías pretenden transmitir un sentido del momento presente a través de una multiplicidad de micronarrativas.

Entrada gratuita.

