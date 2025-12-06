[Exposition] Anne Jolly, Corinne Lepicard, Nathalie Petit & Marie-Christine Sergent La Grange au Moulin, Parc du Colombier Offranville

[Exposition] Anne Jolly, Corinne Lepicard, Nathalie Petit & Marie-Christine Sergent

La Grange au Moulin, Parc du Colombier / 453 rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-11

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-11

Exposition de quatre artistes féminines à la Grange au Moulin, par du Colombier, en ce mois de juillet. Mesdames Jolly, Lepicard, Petit et Sergent présentent tableaux, aquarelles, dessins et céramiques d’inspirations locales comme plus éloignées. Un bain de couleurs, un voyage dans des univers artistiques et un émerveillement visuel.

Une très belle exposition à voir et revoir à Offranville.

Profitez de la visite de l’exposition pour échanger avec les artistes qui seront présentes à tour de rôle. .

La Grange au Moulin, Parc du Colombier / 453 rue Louis Loucheur Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 88 59 86 71 crealalie@orange.fr

English : [Exposition] Anne Jolly, Corinne Lepicard, Nathalie Petit & Marie-Christine Sergent

L’événement [Exposition] Anne Jolly, Corinne Lepicard, Nathalie Petit & Marie-Christine Sergent Offranville a été mis à jour le 2025-12-04 par Seine-Maritime Attractivité