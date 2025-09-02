Exposition Anne-Marie Lical Éguzon-Chantôme

Exposition Anne-Marie Lical

3 Rue George Sand Éguzon-Chantôme Indre

Gratuit

Début : 2025-09-02 09:30:00

fin : 2025-09-30 12:30:00

2025-09-02

Exposition d’Anne Marie Lical, peintures au bureau de tourisme d’Eguzon.

3 Rue George Sand Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 69 tourisme@cc-valleedelacreuse.fr

English :

Exhibition of paintings by Anne Marie Lical at the Eguzon tourist office.

German :

Ausstellung von Anne Marie Lical, Gemälde im Tourismusbüro von Eguzon.

Italiano :

Mostra di dipinti di Anne Marie Lical presso l’ufficio turistico di Eguzon.

Espanol :

Exposición de pinturas de Anne Marie Lical en la oficina de turismo de Eguzón.

