Exposition Anne-Marie Lical Éguzon-Chantôme

Exposition Anne-Marie Lical
3 Rue George Sand Éguzon-Chantôme Indre
Début : 2025-09-02 09:30:00
fin : 2025-09-30 12:30:00
2025-09-02
Exposition d’Anne Marie Lical, peintures au bureau de tourisme d’Eguzon.
3 Rue George Sand Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 69 tourisme@cc-valleedelacreuse.fr
English :
Exhibition of paintings by Anne Marie Lical at the Eguzon tourist office.
German :
Ausstellung von Anne Marie Lical, Gemälde im Tourismusbüro von Eguzon.
Italiano :
Mostra di dipinti di Anne Marie Lical presso l’ufficio turistico di Eguzon.
Espanol :
Exposición de pinturas de Anne Marie Lical en la oficina de turismo de Eguzón.
