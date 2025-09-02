Exposition Anne-Marie Lical & Elisa Hutin Éguzon-Chantôme

Exposition Anne-Marie Lical & Elisa Hutin Éguzon-Chantôme mardi 2 septembre 2025.

Rue Clément Choret Éguzon-Chantôme Indre

Gratuit

Début : 2025-09-02
fin : 2025-09-30

2025-09-02

Exposition Anne-Marie Lical & Elisa Hutin, peinture à la Résidence Les Floralies.
Rue Clément Choret Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 64 10 72 48 

English :

Anne-Marie Lical & Elisa Hutin painting exhibition at Résidence Les Floralies.

German :

Ausstellung Anne-Marie Lical & Elisa Hutin, Malerei in der Résidence Les Floralies.

Italiano :

Mostra di pittura di Anne-Marie Lical & Elisa Hutin presso il Résidence Les Floralies.

Espanol :

Exposición de pintura de Anne-Marie Lical y Elisa Hutin en la Residencia Les Floralies.

