Exposition Anne-Marie Lical Saint-Gaultier mardi 2 septembre 2025.
Exposition Anne-Marie Lical
31 rue Grande Saint-Gaultier Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-02 09:00:00
fin : 2025-09-12 12:30:00
Date(s) :
2025-09-02 2025-09-19
Exposition d’Anne-Marie Lical, peintures au bureau de tourisme de Saint-Gaultier.
31 rue Grande Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 14 36 tourisme@cc-valleedelacreuse.fr
English :
Exhibition of paintings by Anne-Marie Lical at the Saint-Gaultier tourist office.
German :
Ausstellung von Anne-Marie Lical, Gemälde im Tourismusbüro von Saint-Gaultier.
Italiano :
Mostra di dipinti di Anne-Marie Lical presso l’ufficio turistico di Saint-Gaultier.
Espanol :
Exposición de pinturas de Anne-Marie Lical en la oficina de turismo de Saint-Gaultier.
