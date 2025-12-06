Exposition Annie Courtiaud et Marché de Noël de la galerie Galerie La Rive et l’Etoile Aubusson

Exposition Annie Courtiaud et Marché de Noël de la galerie

Galerie La Rive et l’Etoile 1 Rue de l’Abreuvoir Aubusson Creuse

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-24

Exposition des oeuvres originales du conte Et la nuit devint bleue de l’illustratrice-autrice Annie COURTIAUD en partenariat avec la librairie La Licorne et les éditions APEIRON. Une séance de dédicaces sera organisée à l’issue du vernissage qui aura lieu Vendredi 5 Décembre à partir de 17h.

Seront également exposées à cette occasion les oeuvres de Marine DAUBENFELD, Carol PARKYN, Maryse POIRIER, Martine PEUCKER-BRAUN et Anne RUTHMANN (gravures, aquarelles, papier washi et pulp painting).

La galerie sera ouverte ensuite de 14h à 19h les samedis 6 et Dimanche 7 Décembre puis du mercredi au dimanche aux mêmes horaires jusqu’au 24 Décembre inclus. .

Galerie La Rive et l’Etoile 1 Rue de l’Abreuvoir Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 26 18 42 artpapier23@gmail.com

