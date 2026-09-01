Informations pratiques

Drusenheim

Exposition : Annie Greiner

2 rue du stade Drusenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-03-25 14:00:00

fin : 2027-05-16 10:00:00

Date(s) :

2027-03-25

Annie Greiner est une artiste qui œuvre entre lumière et obscurité. Née à Colmar en 1953, elle vit et travaille à Strasbourg jusqu’à son décès en 2020. Licenciée ès lettres et diplômée des Beaux-Arts en peinture et gravure, elle puise son inspiration dans les poètes qu’elle lit et dispute (Paul Celan, Ossip Mandelstam…). Sa peinture devient un combat permanent entre le jour et la nuit, la mémoire et l’oubli. Sa rencontre avec les œuvres de Gérard Haug et de Kasimir Malevitch marque un tournant décisif, l’engageant dans une recherche plastique où chaque toile devient une quête d’intensité. Dans un carnet de 1984, elle écrit : « Le blanc, tu le vois même lorsqu’il fait nuit. ». Jusqu’à sa disparition, elle poursuit ce travail acharné qu’elle qualifie de « chromochronie », une manière singulière d’accorder couleurs et temporalité.

Récompensée par plusieurs prix prestigieux, elle fait l’objet d’une rétrospective au Musée d’Art Moderne de Strasbourg en 1986. En 1993, elle remporte le concours du monument commémoratif de la catastrophe aérienne du mont Sainte-Odile. Sur le site, elle dresse trois veilleurs de 3,50 m de haut, inaugurés en 1994.

Jusqu’à la fin de sa vie, Annie Greiner poursuit son exploration picturale, donnant naissance à des œuvres majeures telles que La liberté est une pierre qui se lève ou Les Yeux du ciel. L’exposition présentée à l’espace d’art PASO invite à redécouvrir cette artiste singulière, dont chaque toile révèle un dialogue sensible entre la lumière, le temps et la mémoire. .

2 rue du stade Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 77 40 info@poleculturel-drusenheim.fr

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L’événement Exposition : Annie Greiner Drusenheim a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays Rhénan