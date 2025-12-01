Exposition Annie Mako Centre Paris Anim’ Marc Sangnier PARIS

Philosophe praticienne et artiste, Annie Mako exprime à travers le pastel sec, le fusain et l’acrylique, son lien profond à la nature. Inspirée par les étangs et forêts qui entourent son lieu de vie, elle propose une série douce et contemplative autour de la beauté des paysages de nos territoires.

Vernissage le 4 décembre 2025 à 18h30.

L’artiste proposera également un atelier philosophique autour de son exposition, le mercredi 17 décembre à partir de 15h00, pour les enfants à partir de 7 ans.

Peinture acrylique ; Crédits : ©AnnieMako-2025

Du lundi 01 décembre 2025 au dimanche 21 décembre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Centre Paris Anim’ Marc Sangnier 20-24 avenue Marc Sangnier 75014 PARIS

https://marcsangnier.aniapp.fr/actualites +33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr