Exposition : Anniversaire des 3 sémaphores de l’estuaire front de mer Fouras

Informations pratiques

Fouras

Exposition : Anniversaire des 3 sémaphores de l’estuaire

front de mer Salle des Sapinettes Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

L’exposition célèbre les trois sémaphores de l’estuaire à travers 24 panneaux, mêlant textes et illustrations, retraçant leur histoire et celle des guetteurs pendant le blocus continental.

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front de mer Salle des Sapinettes Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr

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English : Exhibition: Anniversary of the 3 semaphores of the estuary

The exhibition celebrates the three semaphores of the estuary through 24 panels, mixing texts and illustrations, retracing their history and that of the lookouts during the continental blockade.

L’événement Exposition : Anniversaire des 3 sémaphores de l’estuaire Fouras a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan