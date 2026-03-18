Exposition anniversaire des 400 ans de la Marine Nationale Plouhinec
Exposition anniversaire des 400 ans de la Marine Nationale Plouhinec samedi 11 avril 2026.
Exposition anniversaire des 400 ans de la Marine Nationale
Salle communale Chez Jeanne Plouhinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
Exposition de maquettes et objets concernant l’anniversaire des 400 ANS de la Marine Nationale
Ouvert du samedi 11 avril de 10h00 à12h00 et 14h00 à 18h00
le dimanche 12 avril de 9h00 à 18h00 non stop
Entrée a participation libre. .
Salle communale Chez Jeanne Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 20 83 62 06
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English : Exposition anniversaire des 400 ans de la Marine Nationale
L’événement Exposition anniversaire des 400 ans de la Marine Nationale Plouhinec a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz