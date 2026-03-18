Exposition anniversaire des 400 ans de la Marine Nationale

Salle communale Chez Jeanne Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Exposition de maquettes et objets concernant l’anniversaire des 400 ANS de la Marine Nationale

Ouvert du samedi 11 avril de 10h00 à12h00 et 14h00 à 18h00

le dimanche 12 avril de 9h00 à 18h00 non stop

Entrée a participation libre. .

Salle communale Chez Jeanne Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 20 83 62 06

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English : Exposition anniversaire des 400 ans de la Marine Nationale

L’événement Exposition anniversaire des 400 ans de la Marine Nationale Plouhinec a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz