Exposition : Annouville en sépia Mairie

Exposition : Annouville en sépia 20 et 21 septembre Mairie Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Embarquez pour un voyage temporel unique à travers notre exposition de cartes postales anciennes qui mettra en valeur notre patrimoine architectural et plongez dans l’histoire d’Annouville-Vilmesnil pour revivre les moments d’antan !

Balades historiques dans le centre-bourg à 14h30 et 16h.

Mairie 6 rue de la mairie, 76110 Annouville-Vilmesnil 76110 Seine-Maritime Normandie 06 75 00 78 76 https://www.mairie-annouville-vilmesnil.fr https://www.facebook.com/Annouville;https://www.instagram.com/annouvillepatrimoineculture/ Mairie de la commune parking à proximité et accès à la mobilité réduite

©Mairie d’Annouville-Vilmesnil