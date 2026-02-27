Exposition annuelle Couleurs Nord S’Art Salle polyvalente Fyé

Exposition annuelle Couleurs Nord S’Art

Salle polyvalente 13 Grande Rue Fyé Sarthe

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-15

Découvrez l’exposition de peinture des ateliers de Fyé et Grandchamp !

Découvrez l’exposition de peinture des ateliers de Fyé et Grandchamp le samedi 14 mars de 14h à 18h et le dimanche 15 mars de 10h à 17h à la salle polyvalente de Fyé ! Cette année, l’invité d’honneur est Olivier Clément.

Entrée libre .

Salle polyvalente 13 Grande Rue Fyé 72610 Sarthe Pays de la Loire +33 6 80 04 72 37

English :

Discover the painting exhibition of the Fyé and Grandchamp workshops!

L’événement Exposition annuelle Couleurs Nord S’Art Fyé a été mis à jour le 2026-02-24 par OT des Alpes Mancelles