Exposition annuelle Couleurs Nord S’Art Salle polyvalente Fyé

Découvrez l’exposition de peinture des ateliers de Fyé et Grandchamp !
Découvrez l’exposition de peinture des ateliers de Fyé et Grandchamp le samedi 14 mars de 14h à 18h et le dimanche 15 mars de 10h à 17h à la salle polyvalente de Fyé ! Cette année, l’invité d’honneur est Olivier Clément.
Entrée libre .
Salle polyvalente 13 Grande Rue Fyé 72610 Sarthe Pays de la Loire +33 6 80 04 72 37
English :
Discover the painting exhibition of the Fyé and Grandchamp workshops!
