Exposition annuelle de peinture Amboise

Du samedi 31 janvier au samedi 7 février 2026, l’atelier galerie Kat B Art vous propose une exposition annuelle de peinture. Les participants aux ateliers hebdomadaires vous présentent leurs œuvres.

Vernissage le samedi 31 janvier à 18h. .

English : Annual painting exhibition

From Saturday 31st January to Saturday 7th February 2026, the Kat B Art studio gallery is hosting its annual painting exhibition.

