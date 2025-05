Exposition annuelle des peintres de l’amicale laïque de Thiviers – Salle Cruège Thiviers, 16 juin 2025 14:00, Thiviers.

Dordogne

Exposition annuelle des peintres de l’amicale laïque de Thiviers Salle Cruège Rue de Rochefort Thiviers Dordogne

Début : 2025-06-16 14:00:00

fin : 2025-06-21 18:00:00

2025-06-16

Les artistes du club de peinture de l’amicale laïque exposent leurs oeuvres !

Huile, pastel, aquarelle à chacun sa technique !

Salle Cruège Rue de Rochefort

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 12 98 03

English : Exposition annuelle des peintres de l’amicale laïque de Thiviers

Artists from the Amicale Laïque painting club exhibit their work!

Oil, pastel, watercolor to each his own!

German : Exposition annuelle des peintres de l’amicale laïque de Thiviers

Die Künstler des Malclubs der Amicale laïque stellen ihre Werke aus!

Öl, Pastell, Aquarell jedem seine Technik!

Italiano :

Gli artisti del club di pittura Amicale Laïque espongono le loro opere!

Olio, pastello, acquerello: c’è una tecnica per tutti!

Espanol : Exposition annuelle des peintres de l’amicale laïque de Thiviers

Los artistas del club de pintura Amicale Laïque exponen sus obras

Óleo, pastel, acuarela… ¡hay técnicas para todos los gustos!

