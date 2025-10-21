EXPOSITION ANNUELLE DU CLUB PHOTO ARÉSIEN Arès
EXPOSITION ANNUELLE DU CLUB PHOTO ARÉSIEN
Salle des expositions Arès Gironde
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-26
CLUB PHOTO ARÉSIEN / SALLE DES EXPOSITIONS
Aux horaires d’ouvertures de la salle des expositions
EXPOSITION ANNUELLE DU CLUB PHOTO ARÉSIEN
Exposition annuelle du Club Photo. Chaque adhérent propose une série de 4 photos autour du
thème et de l’univers du peintre Gustave Caillebotte.
Tout public Gratuit.
Renseignements au 07 68 25 01 11 ou à clubphotoaresien@gmail.com.
Lieu salle des expositions, 13/15 avenue de Bordeaux, 33740 Arès. .
+33 7 68 25 01 11 clubphotoaresien@gmail.com
