EXPOSITION ANNUELLE DU CLUB PHOTO ARÉSIEN Arès

Salle des expositions Arès Gironde

Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-26

2025-10-21

CLUB PHOTO ARÉSIEN / SALLE DES EXPOSITIONS
Aux horaires d’ouvertures de la salle des expositions
Exposition annuelle du Club Photo. Chaque adhérent propose une série de 4 photos autour du
thème et de l’univers du peintre Gustave Caillebotte.
Tout public Gratuit.
Renseignements au 07 68 25 01 11 ou à clubphotoaresien@gmail.com.
Lieu salle des expositions, 13/15 avenue de Bordeaux, 33740 Arès.   .

Salle des expositions Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 25 01 11  clubphotoaresien@gmail.com

