Exposition Anonymous-Famous Saint-Louis

2 rue du Ballon Saint-Louis Haut-Rhin

Samedi 2025-08-04 11:00:00

2025-09-21 18:00:00

2025-08-04 2025-09-06 2025-09-13 2025-09-20

La Fondation Fernet-Branca présente jusqu’au 31 août 2025 une exposition consacrée aux œuvres de Christophe Hohler et Raymond E. Waydelich.

Vous pourrez non seulement y admirer les grands tableaux de Christophe Hohler représentant des hommes, sa marque de fabrique depuis des décennies, mais aussi une facette moins connue de l’artiste ses peintures de fleurs et d’arbres, une réminiscence de son enfance dans le Sundgau alsacien. D’autres univers thématiques sont les bateaux/la pêche et la musique, qui ont également inspiré Raymond E. Waydelich. Le premier univers est illustré par des peintures à l’acrylique, à l’huile et aux pigments ainsi que par des sculptures en fonte et en terre cuite de Hohler, et par des œuvres mixtes de Waydelich.

Des visites guidées gratuites en présence de l’artiste auront lieu le 24 août à 14h30 et le 31 août à 16h30 (entrée 8€ pour l’accès au musée). .

2 rue du Ballon Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 10 77 info@fondationfernet-branca.org

